Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
Erdal Anak
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 13.20 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.'nın kullandığı 07 HAC 15 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp Fahri K.'nın yönetimindeki 07 HKV 17 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
23.01.2017 16:11:13 TSI
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