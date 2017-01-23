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Söke'de istihdam ve kalkınma toplantısı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke İlçe Kaymakamlığı tarafından Söke'de 'İstihdam ve Kalkınma' konulu toplantı gerçekleştirildi.



Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Esnaf Oda Başkanları, sektörel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda Söke'nin ekonomisi, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar masaya yatırıldı. Toplantıda merkezi idarenin yürüttüğü ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler verildi, Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki son durum, tarım sektöründeki desteklemeler aktarıldı. Ardından katılımcılar söz alarak Söke ile ilgili talep, öneri ve sorunları dile getirdi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla değişik sektör ve alanlarda toplantılar yaptıklarını, bu kapsamda esasen il çapında yapılması gereken kalkınma, yatırım ve istihdam konulu bir toplantının ilçe çapında yapılmasını da uygun gördüklerini belirtti.

Kaymakam Kurtbeyoğlu açılış konuşmasında; "Toplantıda yapılacak yatırımlar ve istihdamın arttırılması noktasında öneriler ile eleştirileri alarak, sonunda oluşacak değerlendirme raporunu ilde yapılacak olan yatırım ve istihdam konulu toplantıya ulaştırmak istiyoruz. Eğer var ise çözebileceğimiz sorunları işbirliği içinde çözmek, burada çözemiyorsak çözecek makamlara bu konuları ileteceğiz. Bugüne kadar şüphesiz çok şey yapıldı. Şüphesiz birçok kişi taş üstüne taş, emek koydu. Bunların üzerine ne yapabilirizi tartışmak istiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli olarak ilçemizin gelecek programını planlamak durumundayız. Aksi takdirde kendiliğinde oluşan bazı konuların gerisinde kalıyoruz ki, bu da bize başta konut, sağlık, eğitim ve asayiş sorunları olarak dönüyor" dedi.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu Söke'de yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verirken, ardından Söke OSB hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından toplantının katılımcıları Söke'nin sorunları ile ilgili talep ve önerilerini dile getirdi.

(LT-MB-Y)



23.01.2017 16:11:41 TSI

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