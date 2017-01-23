23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESOGÜ'de türkü ziyafeti

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:12
ESOGÜ'de türkü ziyafeti
ESOGÜ'de türkü ziyafeti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) tarafından düzenlenen türkü gecesi ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
Konser öncesinde konuşan ESOGÜ Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı, "Bizler bu sürece 2016 yılı Mart ayında Hemşireler Günü için küçük bir konser hazırlama gayreti ile başladık. Bu vesile ile farklı birimlerde görev yapan çalışanlarımız birbirlerini daha yakından tanıma ve kaynaşma fırsatı buldu. İlk konserimizin ardından gelen olumlu tepkileri görünce de geçtiğimiz yıl kasım ayından itibaren tekrar çalışmaya başladık ve böyle bir konser düzenledik" dedi.
Katılımcıların Türk Halk Müziği eserleri ile keyifli saatler geçirdiği konser sonrasında Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak Burçin Danacı'ya, Hastane Müdürü Harun Yoldaş ise Şef Muharrem Atabay'a ve orkestraya çiçek takdim etti.
(İHA-MET-Y

23.01.2017 17:12:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir soğuk ve yağışlı bir haftaya giriyor
YEREL

ESKİŞEHİR SOĞUK VE YAĞIŞLI BİR HAFTAYA GİRİYOR
Vali Çelik, Nesine.com Eskişehir Basket Takımı Yönetim Kurulu'nu kabul etti
YEREL

VALİ ÇELİK, NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET TAKIMI YÖNETİM KURULU'NU KABUL ETTİ
AKUT Halk Merkezlerinde eğitim veriyor
YEREL

AKUT HALK MERKEZLERİNDE EĞİTİM VERİYOR
AK Parti referandum çalışmalarına hız verdi
YEREL

AK PARTİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ
Sarıcakaya uluslararası fuara hazırlanıyor
YEREL

SARICAKAYA ULUSLARARASI FUARA HAZIRLANIYOR
Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen görevine başladı
YEREL

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜSÜ DİZEN GÖREVİNE BAŞLADI
Tepebaşı Belediyesi anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşıladı
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE HAYVAN SEVGİSİ AŞILADI
Odunpazarı Uğur Mumcu'yu anacak
YEREL

ODUNPAZARI UĞUR MUMCU'YU ANACAK
Eskişehir'de 7 memur ihraç edilirken 1 memur görevine iade edildi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE 7 MEMUR İHRAÇ EDİLİRKEN 1 MEMUR GÖREVİNE İADE EDİLDİ
ÜYEP Tanımlama Sınavı gerçekleştirildi
YEREL

ÜYEP TANIMLAMA SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sağlık yöneticilerinden Rektör Gündoğan'a ziyaret
YEREL

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNDEN REKTÖR GÜNDOĞAN'A ZİYARET
Eğitim Bir Sen iş yeri temsilcileri için formatör eğitimi
YEREL

EĞİTİM BİR SEN İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ İÇİN FORMATÖR EĞİTİMİ
Eskişehirli vatandaş Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor
YEREL

ESKİŞEHİRLİ VATANDAŞ ATATÜRK'E BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Türk Kızılayı'ndan &quot;Minik Yürekler Üşümesin&quot; projesi
YEREL

TÜRK KIZILAYI'NDAN "MİNİK YÜREKLER ÜŞÜMESİN" PROJESİ
Başkan Ataç, pişmaniye çekti, kırmanın tadına baktı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ, PİŞMANİYE ÇEKTİ, KIRMANIN TADINA BAKTI
Başkan Ataç, asker düğününe katıldı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ, ASKER DÜĞÜNÜNE KATILDI
Odunpazarı'nın Atatürk rölyefi takdir topluyor
YEREL

ODUNPAZARI'NIN ATATÜRK RÖLYEFİ TAKDİR TOPLUYOR
Eskişehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi
YEREL

ESKİŞEHİR'DE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ