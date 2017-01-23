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ESOGÜ'de türkü ziyafeti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) tarafından düzenlenen türkü gecesi ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Konser öncesinde konuşan ESOGÜ Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı, "Bizler bu sürece 2016 yılı Mart ayında Hemşireler Günü için küçük bir konser hazırlama gayreti ile başladık. Bu vesile ile farklı birimlerde görev yapan çalışanlarımız birbirlerini daha yakından tanıma ve kaynaşma fırsatı buldu. İlk konserimizin ardından gelen olumlu tepkileri görünce de geçtiğimiz yıl kasım ayından itibaren tekrar çalışmaya başladık ve böyle bir konser düzenledik" dedi.

Katılımcıların Türk Halk Müziği eserleri ile keyifli saatler geçirdiği konser sonrasında Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak Burçin Danacı'ya, Hastane Müdürü Harun Yoldaş ise Şef Muharrem Atabay'a ve orkestraya çiçek takdim etti.

(İHA-MET-Y



23.01.2017 17:12:57 TSI

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