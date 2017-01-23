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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan'ın acı günü

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:18
Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan'ın acı günü
Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan'ın acı günü

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın doğuştan engelli ağabeyi Sadullah Bahçavan, solunum yetmezliği sebebi ile yaşamını yitirdi. Bahçavan'ın cenazesi Dursunbey'de yoğun bir katılım ile defnedildi.
Uzun süredir tedavi gören Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın 66 yaşındaki ağabeyi Sadullah Bahçavan, 23 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde solunum yetmezliği sebebi ile hayata gözlerini yumdu. Bu acı haberin ardından Başkan Bahçavan büyük üzüntü yaşarken, cenaze namazı ikindi namazına müteakiben Merkez Çarşı Camii'nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Akif Kandemir, AK Parti İl yönetiminden yetkililer, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Sadullah Bahçavan'ın cenazesi omuzlarda ilçe mezarlığına götürüldü. Sadullah Bahçavan'ın cenazesi burada toprağa verilirken, Başkan Bahçavan ve ailesi taziyeleri kabul etti.
(HD-Y)

23.01.2017 18:23:15 TSI
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