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5 oyuncunun kırmızı kart gördüğü maç yarıda kaldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 1932 Malatyagücü ile Doğanşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka konuk takım Doğanşehir Belediyespor'dan 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle tatil edildi.

İnönü Üniversitesi sahasında oynanan ve Kerem Candaş'ın yönettiği 8. hafta karşılaşmasında, 5 oyuncunun kırmızı kart görünce hakem maçı tatil etti.

Müsabakada ev sahibi takım 1932 Malatyagücü takımının 1-0 üstünlüğü devam ederken, Doğanşehir Belediyespor'dan 5 oyuncu hakeme şiddetli itiraz ve küfür ettikleri gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.

Kırmızı kartlardan sonra sahada 'Oyuncu ihraçları sonrası müsabakanın devamı için 1 takımın kadrosunda en az 7 oyuncu bulunmalı' kuralına aykırı bir durum ortaya çıkınca hakem Kerem Candaş müsabakayı tatil etti.

1932 Malatyagücü'nün 1-0 üstünlüğü devam ederken tatil edilen müsabakayla ilgili son kararı Amatör Disiplin Kurulu'nun vereceği belirtildi.

(MT-OE-UA-YRL)



23.01.2017 17:38:17 TSI

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