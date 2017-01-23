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Gözübatık, kardeşinin borcu yüzünden intihar ettiği haberlerini yalanladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:39
Gözübatık, kardeşinin borcu yüzünden intihar ettiği haberlerini yalanladı

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Gözübatık önceki gün kardeşi Ali İhsan Gözübatık'ın borcu yüzünden intihar ettiği yolundaki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
Gözübatık, kardeşinin herhangi bir borcunun da olmadığını belirterek, "Kardeşim Ali İhsan Gözübatık dün vefat etmiştir. Üzüntüsünü de bu sabah büyük bir acı ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kardeşim 7 yaşından beri sara hastasıdır. Bugüne kadar gerek Ankara'da gerekse de burada tedavi görmekteydi. Son günlerde sara ve psikolojik rahatsızlıklarından dolayı kardeşime alzheimer hastalığı teşhisi konmuştur. Ve daha sonra bu sorunlardan dolayı Adana 1. Sulh Mahkemesi kardeşime vasi kararı koymuştur. Kardeşimizin herhangi bir borcu yoktur. Ne de malı mülkü vardır. Bir takım internet sitelerinde çıkan haberler tamamen yalan ve yanlış haberlerdir. Bu haberler ailevi duygularımıza ters düşmektedir" dedi.
(ELF-Y)

23.01.2017 17:39:17 TSI
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