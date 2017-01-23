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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Vali Yazıcı'dan Bursa Valisi Küçük'e ziyaret

23 Ocak 2017 Pazartesi, 19:24
Vali Yazıcı'dan Bursa Valisi Küçük'e ziyaret
Vali Yazıcı'dan Bursa Valisi Küçük'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaret etti.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaret etti. Vali Yazıcı'nın, valilik şeref defterini imzalaması ile başlayan ziyarette konuşan Vali Küçük, "İki komşu vilayet olarak Balıkesir ile dayanışmamız artarak devam edecek. Ben bu nazik ziyaretinden dolayı sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarına Bursa'nın Ege'ye açılan kapısı olan Balıkesir'de de devam edeceğine eminim" dedi.
Vali Yazıcı da sıcak karşılamasından dolayı Bursa Valisi İzzettin Küçük'e şükranlarını ileterek, iki şehir arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
(TS-MŞ)

23.01.2017 19:29:29 TSI
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