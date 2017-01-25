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Gördes Emniyet Amiri Zeydanlı göreve başladı



(Fotoğraflı)



Recep Şener

MANİSA (İHA) - Gördes İlçe Emniyet Amiri İsmail Çelebi'nin emekli olmasının ardından yerine atanan İlker Zeydanlı, görevine başladı.

1980 yılında İzmir'de doğan Zeydanlı, 2002 yılında Ankara Polis Akademisini bitirdi. 2002 -2011 yılları arası İstanbul'un bir çok yerinde 9 yıllık süreyle görev yapan Zeydanlı, 2011 yılından 2017 yılına kadar sırasıyla Manisa'nın Ahmetli, Turgutlu ve son olarak Gölmarmara ilçe emniyet amiri olarak görev yapmıştı.

Gördes İlçe Emniyet Amiri olarak atanan İlker Zeydanlı, yaptığı açıklamada kendisinin de Egeli olduğunu ve yer olarak da yabancılık çekmediğini belirtti. Zeydanlı, Gördes'i oldukça beğendiğini ve Gördes halkının rahat ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmesi için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

(RŞ-SC)



25.01.2017 14:35:38 TSI

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