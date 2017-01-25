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MÜSİAD yeni yönetimi, Başkan Toltar'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'a ziyaret gerçekleştirdi.

MÜSİAD Yeni yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ı ziyaret etti. Başkan Toltar ile tanışan Yıldırım, Başkan Toltar'a, çalışmaları hakkında bilgiler vererek karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için STK'lar çok önemlidir. Özellikle ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları olarak gündemde yer alan önemli sorunlara katkı sunmaları, hem ekonomik olarak tartışılan konulara ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri sunmalarını önemsiyoruz. Öncelikle ülkemize ve yerelde de belediyelerimize katkı sağlayacağını umut ediyorum. Bu tür tanışma ve ilerleyen süreçte işbirliği her daim önemlidir. Ayrıca bu tür diyalogların belediyemize de faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

MÜSİAD Şube Başkanı Nihat Yıldırım sivil toplum kuruluşları olarak fikir ve önerilerini şehrimizin geleceği, vizyonu için belediyelerle paylaşmanın borç olduğunu belirterek Toltar'a sıcak karşılama ve hoş sohbet için teşekkürlerini bildirerek çalışmalarında başarı temennilerinde bulundu.

(KK-RFK-Y)



25.01.2017 15:11:38 TSI

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