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Gaziosmanpaşa'da minikler mutfağa girdi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:14
Gaziosmanpaşa'da minikler mutfağa girdi
Gaziosmanpaşa'da minikler mutfağa girdi

(Fotoğraflı)

Harun Basat - Hasibe Karadağ
İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da minikler yarıyıl tatilini yiyecekleri ürünleri sağlıklı bir ortamda kendileri üreterek değerlendiriyor. Mutfağa giren miniklerden kimi ellerinde merdanelerle şeker hamuru açmaya çalışırken, kimilerinin pasta süslemeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte minik öğrencilerin okul ve sınav streslerinden uzak eğlenceli bir tatil dönemi geçirebilmesi için bu yıl ilk defa miniklerin mutfağa girdiği bir proje başlattı. Dönüşüm Mutfağı'nda başlayan projede önce önlüklerini giyip şapkalarını takan minikler, çalışmalarına bu şekilde başlıyor. Mutfakta kimi çocuklar ellerinde merdanelerle hamur açmaya çalışırken, kimileri de pastalarını süslemeye çalıştı. Çocukların birlikte bir şeyler üretmesini sağlayarak tatil döneminde de işbirliği içinde eğlenmelerini sağlayan projede kız ve erkek çocuklardan oluşan 16 kişilik sınıflarda eğitmenler eşliğinde çeşitli pasta, kek ve kurabiyenin yapımına ilişkin dersler veriliyor. Projeyle minik eller mutfağa girerek el becerilerini geliştirirken, yiyecekleri ürünleri kendi seçtikleri sağlıklı malzemelerle ortaya çıkarmanın ve bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. İlkokul öğrencilerinin katıldığı etkinlik için velilerden yoğun talep olunca miniklerin mutfağa girdiği etkinliğin yaz tatilinde de uygulanabilmesi için çalışma başlatıldı.

"Kendi yaptıkları şeyleri yemek de hoşlarına gidiyor"
Çocukların yiyeceklerle uğraşmaktan keyif aldığını dile getiren Dönüşüm Mutfağı eğitmenlerinden Merve Akdoğan, "Bu sene ilk defa çocuklara eğitim vermeye başladık. Çocuklar hazır okulları tatile girmişken böyle bir etkinlik düzenledik. Anneleriyle birlikte geliyorlar şeker hamurlu kurabiye,cup kek ve pasta yapılıyor. Çocuklar çok eğleniyor, çok mutlular. Sömestr tatili boyunca bu etkinliği veriyoruz. Talep böyle fazla olursa yaz tatilinde de vermeyi düşünüyoruz. Çocukların enerjilerini atmaları için de mutfakla uğraşmaya ihtiyaçları var, zaten kendi yaptıkları şeyleri yemek de hoşlarına gidiyor" şeklinde konuştu.

"Ben normalde de hamur yoğuruyorum, çok hoşuma gidiyor"
Tatilini pasta ve kurabiye yaparak geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden 11 yaşındaki Yusuf Bilal Sert, "Burada hamur yoğuruyoruz, pasta ve kurabiye yaptık, çok eğleniyoruz. 15 tatilde canımız sıkıldığı için buraya geliyoruz. Ben normalde de hamur yoğuruyorum, çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.
Pasta ve kurabiye yapılan bir etkinlikte yer almanın çok eğlenceli olduğunu dile getiren Zehra Zerrin Üner, "Pasta, kek, kurabiye yapmayı seviyorum. Okullar tatile girdi, pasta yapmak için buraya geldim" dedi.
(HK-HB-CC-Y)

25.01.2017 15:14:18 TSI
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