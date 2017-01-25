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Uşak'ın güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:51
Uşak'ın güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak
Uşak'ın güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak ili 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan EMITT Turizm Fuarı'nda görücüye çıkacak.
Uşak Belediyesi, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Avrasya'nın en büyük ve en önemli uluslararası turizm fuarı olan 2017 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında düzenlenecek olan EMITT Fuarı 21. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Dünyanın ilk beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT Fuarı 80 ülkeden 5.000 firma ve markayı bir araya getirecek.
Uşak ilini, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü' nün temsil edeceği fuarda 12. Salon A-1210 no.lu stantta görücüye çıkacak. Uşak ilinin sembol değerleri ile turistik güzelliklerine ait görseller; Karun Hazineleri, tarihi ve turistik bölgeleri, Uşak halısı, ata yadigârı cirit, termal faaliyetler ve yöresel lezzetler sergilenecek. Ziyaretçilere yöresel ürünlerden ikramlar yapılacak. Ayrıca Uşak Belediyesi hizmetlerinin anlatıldığı tanıtım bilgilendirmesi yapılacak.
EMITT fuarına katılımın Uşak'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Uşak Belediyesi olarak son yıllarda şehrimizin tanıtımı ve sahip olduğu turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda yer alıyoruz. Fuarlar değerlerimizin ön plana çıkması için iyi bir fırsattır. Bizlerde bu fırsatı iyi değerlendirip şehrimizin tüm güzelliklerini dünyaya tanıtmak istiyoruz. İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının yapılacağı fuarda bende olacağım. Standımıza tüm ziyaretçileri bekliyoruz" dedi.
(EÖ-MB-Y)

25.01.2017 16:56:01 TSI
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