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Kulu'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:02
Kulu'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı
Kulu'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
İlk kaza, Konya yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden Konya istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 06 ASM 40 plakalı otomobil, A.C. (42) idaresindeki 42 R 5360 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan A.C. ile A.M. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan A.C.'nin Konya'ya sevk edildi.
Diğer kazada ise, A.A. idaresindeki minibüs yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada minibüste bulunan sürücü ile F.B. (47), E.C. (28) ve S.C. (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevke edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan sürücü A.A. Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ÖK-AH-Y)

25.01.2017 18:07:23 TSI
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