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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Yalçın'dan açıklama

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:26
Başkan Yalçın'dan açıklama
Başkan Yalçın'dan açıklama

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftçilere destek kapsamında verilen küçükbaş hayvanlarının ölümüyle ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nün gerekli incelemeyi başlattığını belirterek ilgilere teşekkür etti.
Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, hükümetin köyden şehre göçü önlemek amacıyla 6 kişiye 6'şar adet olmak üzere toplam 36 adet büyükbaş ile destek kapsamında 40 adet küçükbaş hibe olarak verdiğini hatırlattı. İlçedeki çiftçilerin bir kuruş ödemeden bu projeden yaralandığını söyleyen Yalçın, "Büyükbaşlarda hiçbir sorun çıkmamış fakat küçükbaşların 4 tanesi ölmüştür" ifadelerini kullandı.
Tarım İlçe Müdürü Necmettin Yoldaş önderliğinde konuyla ilgili araştırmaların yapıldığı anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Müdürümüz bizzat olayı yerinde inceleyerek çiftçimizin mağdur olmaması için gerekli çalışmaları gerçekleştirdi ve çiftçimizi mağdur edilmedi. Kendilerine hükumetimizin projesine sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Fakat Pazaryeri'nde sanki bürokratlar çalışmıyor havası verilerek Pazaryeri'nde ki birlik beraberliğe gölge düşürmek ilçemize gelen yatırımları sorgulanması yıpratılması girişimine üzülerek gidildiği görülmüştür. Şunu herkes bilmelidir ki Pazaryeri tek vücut bir şekilde kenetlenmiş yatırımlar çoğalarak gelecektir. Hiç kimse ne bürokratlarımızla ne de halkımızın arasına giremeyecektir. Biz sadece böyle basit oyunlara güleriz. İşimize bakarız bu birliğimiz beraberliğimiz devam ettiği sürece ilçemiz tek vücut halinde değişecek gelişecektir. Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız başta olmak üzere Tarım İlçe Müdürümüz Necmettin Yoldaş ve personeline titiz çalışmalarından çiftçimize bütün halinde hizmet ettiklerinden dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu birlik ve beraberliğimizle hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi.
(CKT-CY-Y)

26.01.2017 12:32:06 TSI
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