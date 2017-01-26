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Tepebaşı 150 belediye arasında zirvede



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ESKİŞEHİR (İHA) - İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV)'nın Türkiye genelinde 150 belediye arasında, reel verilere dayanarak yaptığı araştırma sonucu Tepebaşı Belediyesi 7 farklı kategoriden oluşan değerlendirme içinde, Sosyal Kapsama Endeksi'nde zirvede yer aldı.

İnsani Gelişme Vakfı tarafından yapılan araştırma sonucunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle dezavantajlı kesimlere belediyelerin sunduğu kolaylaştırıcı imkanları ifade eden Sosyal Kapsama Endeksi'nde 150 ilçe belediyesi içinde Tepebaşı Belediyesi zirveye çıktı. İnsani Gelişim Vakfı, ACT Human İnsani Gelişim Zirvesi düzenledi. Sanatçıların, dünyaca ünlü yazarların, iş dünyasından isimlerin konuşmacı olduğu zirvede önemli bir rapor olarak ilçelerin insani gelişme aşamaları açıklandı. Türkiye'deki 30 büyükşehirdeki 150 ilçe mercek altına alındı, belediyelere sosyal karne verildi. Akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada; yönetim tarzı, sosyal projeler, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım kategorilerinde değerlendirme yapıldı. Belediyelerin faaliyet raporları üzerinden, reel bilgiler ele alındı. Sosyal Kapsama Endeksi'nde 150 ilçe belediyesi içinde zirveye çıkan Tepebaşı Belediyesi, toplamda aldığı 0,483 puan ile çok yüksek insani gelişme anlamına gelen Yeşil Bölge'de 18 belediye ile yer aldı.

(MSY-MET-Y)



26.01.2017 16:22:59 TSI

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