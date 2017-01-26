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ESKİ, abone ve altyapı çalışmaları için saha gezisinde



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çat ilçesi ve mahallelerinde abone ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Zorlu kış şartlarına rağmen ilçe çalışmalarını yerinde inceleyen yetkililer, vatandaşlarla görüşerek talepleri dinlemek ve sorunları çözüme kavuşturmak adına incelemelerde bulundu.

Yetkililer, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "ESKİ'nin sorumluluk alanının artması, ilçelerimiz ve mahallelerimize ulaşabilmek, hizmetin daha hızlı ve kaliteli olabilmesi ancak vatandaşlarımızla kurulacak iletişimin seri ve aksamadan yürütülmesi ile mümkündür. Bu amaçtan yola çıkarak, yıllardır vatandaşlarımıza hizmet veren ESKİ, alt yapısını güçlendirerek, hizmet kalitesini artırdı. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm, denetleme ve vatandaşa değer vermeyi öne çıkaran ekiplerimizin çalışma prensibiyle her an vatandaşlarımızın yanındayız. İlçelerimizdeki çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Bu çalışmalarımız hakkında vatandaşlarımızın ne düşündükleri bizler için çok önemli. Verdiğimiz hizmetle onları memnun etmek bizim asli görevimizdir. Çat ilçemizin mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde de mahallelerimizdeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Yerinde inceleme yapmak amacıyla düzenlediğimiz bu ziyaretlerimize diğer ilçelerimizde de devam edeceğiz."

(ÖB-ÖB-Y)



26.01.2017 16:33:50 TSI

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