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AK Parti Adilcevaz teşkilatı referandum startını verdi



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - AK Parti Adilcevaz İlçe Teşkilatı, yeni anayasa ve referandum için tarih belirlemesinin ardından hemen çalışmalara başladı.

AK Parti İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, parti binasında teşkilatıyla bir araya gelerek, güçlü bir Türkiye için Adilcevaz'ın referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyledi. Referandum sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında partililere bilgi veren Tutçu, "Ülkemizin tam bağımsız ve güçlü bir hale gelebilmesi için referandumda Adilcevaz halkı olarak yeni anayasaya için evet oyu kullanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değil, arkasında bizler varız. Birileri bizim değerlerimize ne kadar bağlı olduğumuzu bilmiyor. Yapılacak olan referandum ile halk gerekli desteği bir kez daha verecektir. Bundan şüphemiz yok, ancak bizler yine ilk günkü aşkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 15 Temmuz sürecinden sonra yaşanan olaylar yeni anayasanın bir an önce yapılması ve çift başlılığı ortadan kaldırmak adına daha özgür bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

(MSA-Y)



26.01.2017 18:48:26 TSI

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