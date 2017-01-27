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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Dursunbey'de Kar Yağışı Yeniden Etkili Oluyor

27 Ocak 2017 Cuma, 10:57
Dursunbey'de Kar Yağışı Yeniden Etkili Oluyor
Dursunbey'de Kar Yağışı Yeniden Etkili Oluyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Hüdayi Demirhan
Kamera : Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Dursunbey'de etkisini gösteren soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren Dursunbey ilçesinde etkisini gösterdi. Kısa sürede ilçeyi beyaza bürüyen yağış Balıkesir-Dursunbey yolunu da kapanma aşamasına getirdi.
Etkili kar yağışının ardından İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yollar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ekipleri ve Karayolları tarafından kısa sürede temizlenerek trafiğe açıldı.
Kar yağışının zaman zaman etkisini arttırdığı ilçede ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürürken, İlçede kurulan Cuma Pazarına da birçok esnaf gelemedi. Öte yandan Dursunbey belediyesi pazara gelen esnaflara ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaptı. Kar yağışının gün boyu etkili olması beklenirken, Polis ve Jandarma ekipleri sürücüleri zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları hususunda uyardı.
(HD)

27.01.2017 11:02:47 TSI
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