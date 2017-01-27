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Osmaneli'nde 'Vak'a Çalıştay'ı başlıyor

- Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin:

- "Sanayileşmiş tarih ve kültür kenti Osmaneli hedefine emin adımlarla hızla ilerliyoruz"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Vak'a Çalıştayı' gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda İstanbul Üniversitesi ile başlayan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından desteklenen, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve 20'ye yakın üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen kongre, seminer, panel, sunum gibi organizasyonlar düzenleyen Osmaneli Belediyesi, bu hafta sonu yine büyük üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Eğitim Turizmi'ne ev sahipliği yapıyor. Çalıştay kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden ve Türkiye genelindeki çok sayıda üniversiteden yaklaşık 40 akademisyen Osmaneli'nde olacak. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, Osmaneli Belediyesi ve Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğinde yapılan akademik çalışmalar kapsamında Vak'a Çalıştayı, Osmaneli'nde bu cumartesi günü başlıyor. Çalıştay sebebiyle Türkiye'nin önde gelen İşletme hocalarından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir, üçüncü kez panel için Osmaneli'nde olacak. Osmaneli'de düzenlenecek olan çalıştaya Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden de çok sayıda akademisyen katılacak.

"Sanayileşmiş Tarih ve Kültür Kenti Osmaneli hedefine emin adımlarla hızla ilerliyoruz"

Hem bilimsel hem de turistik anlamda Osmaneli'ne büyük bir katma değer sağlayacak olan bu program ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak üniversitelerle işbirliğine her zaman ayrı bir önem verdik. Belediyemizce çalışma yürütülen her alanda, üniversitelerden aldığımız desteklerle profesyonel çalışmalar ortaya koyduk.'Sanayileşmiş Tarih ve Kültür Kenti Osmaneli' hedefine emin adımlarla hızla ilerliyoruz. Başta İstanbul Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olmak üzere bizlere çalışmalarımızda katkı sağlayan bütün üniversitelere ve öğretim üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Vak'a Çalıştayı 28 Ocak Cumartesi günü saat 09.30'da Osmaneli Belediyesi Necla Hanım Konağı'nda başlayacak olup iki gün boyunca sürecek.

(CKT-CY-Y)



27.01.2017 12:18:40 TSI

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