Hasankeyf'te başarılı idareciler ödüllendirildi
(Fotoğraflı)
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Hasankeyf İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, görevinde başarılı olan bazı idareciler ile personelleri ödüllendirdi.
Kaymakamlık makam odasında gerçekleşen başarı belgesi takdim törenine kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile personelleri katıldı. Törende konuşan Kaymakam Faruk Bülent Baygüven, yaklaşık 18 aydır ilçede görev yaptığını belirterek, "İlçemizin geleceği için emek sarf ederek başarı gösteren ve bu başarıda payı bulunan tüm idarecilerimi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(MŞY-MP-Y)
27.01.2017 12:44:55 TSI
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