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Karamürsel EML'de spor salonu inşaatı devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel 100. Yıl EML'ye modern bir spor salonu inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi (EML)'ye spor salonu inşa ediliyor. Karamürsel 100. Yıl EML'deki spor salonu inşaatı devam ediyor. İnşası devam eden spor salonu bin 88 metrekare taban alana sahip olacak. Toplam bin 590 metrekare kapalı alana sahip binada zemin katta 28x15 metre ölçülerinde basketbol sahası ile ortak kullanımlı 18x19 metre voleybol sahası bulunacak.

226 kişilik tribünün bulunacağı spor salonunda, antrenör odası, hakem odası, malzeme odası, bay-bayan soyunma odaları, duş, lavabo, büfe yer alacak. Ayrıca spor salonunun ilk katında 166 metrekare eskrim salonu, 2 adet spor odası bulunacak.

(GY-Y)



27.01.2017 12:53:54 TSI

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