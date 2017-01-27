Tekman'da 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde aynı aileden 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Tekman'ın Koçyayla mahallesinde saat 02. 00 sıralarında meydana gelen olayda, sobaya kömür atıp uyuyan aynı aileden 8 kişi ilerleyen saatlerde sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 8 kişi ambulansla Tekman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
(AA-AA-Y)
27.01.2017 12:54:23 TSI
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