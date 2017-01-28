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Kaymakam Alemler mahallesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, daire amirleri ile birlikte Alemler mahallesini ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden kaymakam Büyüknalçacı vatandaşlara "Herhangi bir sorunve derdiniz olduğunda beni arayın, sıkıntılarınızdan haberdar edin" dedi.

Geçtiğimiz ay Karacasu'da göreve başlayan ilçenin kadın kaymakamı Büyüknalçacı, daire amirleri ile Alemler Mahallesi'nin okulunda incelemelerde bulunup köy halkı ile de okulda bir araya geldi. Vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, köylülerle hasbıhal etti.

Engelli tuvaletini kontrol etti

Daha önceki ziyaretinde okulda engelli tuvaleti olmadığını görünce sorunun çözümü için talimat veren Kaymakam Büyüknalçacı, okuldaki denetimlerinde mevcut sorun ve sıkıntıların giderildiğini görünce ilgililere teşekkür etti.

(OD-İK)



28.01.2017 08:35:01 TSI

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