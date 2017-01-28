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Özdemir Nutku için sanat gecesi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:43
Özdemir Nutku için sanat gecesi
Özdemir Nutku için sanat gecesi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Karşıyaka'da yetişen ve yaptıklarıyla Türkiye'ye mal olmuş isimleri yaşarken onurlandırmayı gelenek haline getiren Karşıyaka Belediyesi, Türk Tiyatrosu'nun önemli isimlerinden Prof. Dr. Özdemir Nutku için 'sanat gecesi' düzenledi.

Yalnız bırakmadılar
Karşıyaka Belediyesi ve TOBAV iş birliğiyle organize edilen etkinlik, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Salonu dolduran yüzlerce Karşıyakalıya Prof. Dr. Özdemir Nutku'nun tiyatroya katkıları, akademik başarıları, yapıtları ve yaşamı anlatıldı. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın müzik dinletisi ile başlayan gecede, aile bireyleri ve eski öğrencileri de Nutku'yu yalnız bırakmadı.

Duygulandıran anılar
Eşi Prof. Dr. Hülya Nutku, Metin Bilgin, Mehmet Ergüven, Eftal Sevinçli, Süreyya Hilmi ve Birgen Engin'in konuşmacı olarak katıldığı gecede Özdemir Nutku'nun hayatını anlatan belgeselin de gösterimi yapıldı. Ayrıca şiirlerinden bestelenen şarkılar çalındı. Etkinliğin yönetmenliğini Şair Haluk Işık yaptı. TOBAV Genel Başkanı Mehmet Yılmaz "Sanata önder olmuş aydınlarımızı yaşarken anmayı gelenek haline getiren Karşıyaka Belediyesi'ne, bizimle birlikte bu geceye imza attıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Vefa gecesini düzenleyenlere, emek verenlere ve katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Özdemir Nutku da "Bu unutulmaz geceyi yaşamak benim için onur verici oldu" dedi.

28.01.2017 09:48:59 TSI
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