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Saruhanlı'da tütün alımları başladı



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde başlayan tütün alımları çiftçinin yüzünü güldürdü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde özel bir firma tarafından tütün alımları başladı. Saruhanlı pazar alanında gerçekleştirilen tütün alımlarında, fiyatlar ise kilogramı 15 lira ile 17 lira arasında değişiyor. Bu yıl pazar alanına getirilen mahsullerin geçtiğimiz yıllara göre daha kaliteli olduğu belirtildi. Tütün alımlarının başlamasıyla birlikte piyasanın açılması ise çiftçinin yüzünün güldürdü. Saruhanlı'da yaklaşık 8 bin dekar tütün ekim alanı bulunduğunu belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Geçtiğimiz yıllarda tütün ekim alanı azalmıştı. Fakat şimdi kota uygulaması kalktı. Bu da çiftçilerimize rahat bir nefes aldırdı. Bu yıl tütün ekimleri iyi durumda, önümüzdeki senelerde daha da artacağını tahmin ediyorum. İlçemizde 2002 yılından sonra tütün üretimi düşmüştü. Şimdi yine yavaş yavaş artıyor. Bu mutluluk verici. Çiftçimiz mutlu" diye konuştu.

(AŞ-AY-Y)



28.01.2017 10:21:45 TSI

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