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Diyet yaparken bu hatalara dikkat

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:11
Diyet yaparken bu hatalara dikkat
Diyet yaparken bu hatalara dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, diyet yaparken yapılan hatalar konusunda uyardı.
Kandıralı, diyet yaparken yapılan hataları şöyle sıraladı;
"Uzun dönem başarılı kilo kaybı sağlayan özel bir diyet besin veya içecek yoktur. Pahalı diyet yiyecekler, şeker alternatifleri, diyet sodalar ve diğer kalorisi azaltılmış besinler uzun dönem kilo kaybı için birer çözüm değildir.
Duygusal yemelerden kaçının. Gerçekten aç olup olmadığınızı sorgulayın. Gerçek açlıkla alakası olmayan duygusal açlığınızı kişisel kontrolünüzle baskılamaya çalışın.
Yaşantınıza uymayan katı, kısıtlı bir diyet uygulamayın. Gerçekçi stratejiler belirleyin.
Kilo verirken arada sırada kaymaların olabileceğini unutmayın. Sağlıklı beslenmeden çıkıp, kötü bir gün geçirdiyseniz canınızı sıkmayın. Ertesi gün yeniden taze bir başlangıç yapın.
Aile ve arkadaşlar genelde kilo kaybı işini çok ciddiye almazlar. Amacınızı açıklayın ve onlardan destek olmalarını isteyin.
Sevdiğiniz yiyeceklerden kendinizi uzun süre mahrum bırakmayın. Böyle bir diyet uzun süre devam etmez. Açlığınızı gerektiği yerde sevdiğiniz bir besinle giderirseniz doğal olarak zaman içinde yüksek kalorili besinleri sınırlandırmayı öğreneceksiniz.
Çok fazla kilo kaybını çok kısa sürede beklemeyin. Hayal kırıklığı ve başarısızlıkla sonuçlanır. Kilo kaybı uzun, bazen yavaş bir süreçtir. Sonuca çok fazla odaklanmadan sağlıklı beslenme ve egzersizin keyfini çıkarın.
Yemek yerken başka işlerle uğraşmayın. Zihin dağınık olduğu zaman doygunluk sağlamak için daha fazla kalori almaya eğilimliyiz.
Dışarıda tükettiğiniz öğünlerin sayısını azaltın. Yapılan bir çalışmada haftada 2 veya daha fazla dışarıda yemek tüketenlerin daha seyrek tüketenlerle kıyaslandığında yıl içinde kilo alma eğilimleri birkaç kilo daha fazladır. Menülerdeki pişirme yöntemleri, varsa kalorileri vb. kontrol edin.
Şekerli içecekler (sodalar, meyveli içecekler, tatlandırılmış sular) ve alkol kalori alımını arttırırlar. Aynı zamanda kan şekerinde ani artışa neden olup vücuda metabolik olarak hasar verir. Sütlü içecekler ve meyve bazlı olanlardan günde 150 kalori üstüne çıkmayın.
Yetersiz uyku kilo alımı ve obezite ile ilişkilidir çünkü yorgun olmak beyini uyaran ve sağlıklı seçimler yapmamızı sağlayan kısmı negatif etkiler. Yeterli uyku uyumaya çalışın."
(ERZ-AT-Y)

28.01.2017 11:14:20 TSI
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