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Karikatürist yazar Metin Üstündağ, Kent ve Kültür Söyleşisi'ne katılacak

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:20
Karikatürist yazar Metin Üstündağ, Kent ve Kültür Söyleşisi'ne katılacak
Karikatürist yazar Metin Üstündağ, Kent ve Kültür Söyleşisi'ne katılacak

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin Kent ve Kültür Söyleşilerine, karikatürist ve yazar Metin Üstündağ katılacak.
Şair Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerin bu ay ki konuğu, karikatürist ve yazar Metin Üstündağ olacak. Üstündağ, Tepebaşı Belediyesi'nin Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi'nde, Pazartesi günü saat 19.30'da ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenecek "Mizahtan Edebiyata" konulu söyleşide konuşacak. Ergülen ayrıca, okurlarının sorularını da yanıtlayacak.

Metin Üstündağ kimdir?
1961 doğumlu ünlü karikatürist Metin Üstündağ İstanbul Teknik Üniversitesi ile üniversite hayatına adım atmış, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği okumuştur. Ardından mühendislik ve iktisat üzerine master yapan Metin Üstündağ, mesleğini Penguen, Ot, Hayvan, Öküz ve Leman dergileri ile sürdürmüş, 2015 senesinde Yumuşah g ismi ile yeni bir dergi piyasaya sürmüştür. Penguen dergisinde yayın kurulu üyeliği yapan Metin Üstündağ evli ve 2 çocuk babasıdır.
(MSY-MET-Y)

28.01.2017 11:26:04 TSI
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