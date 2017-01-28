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Hasta kurtarmaya giden 112 ekipleri yolda mahsur kaldı



(Fotoğraflı)



Necmettin Eroğlu

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğum vakası ve alerjik reaksiyon geçiren iki hasta ihbarı alan 112 sağlık ekipleri, bölgeye seyir halinde iken aracın yoldan çıkarak şarampole saplanmasına sonucu yaklaşık 1 saat yolda mahsur kaldı.

Aşırı yağış ve tipi nedeniyle bir çok köy yolu kapanan Eleşkirt'te 112 sağlık ekipleri zor kış şartlarına rağmen hizmet vermeye devam ediyor. İlçeye bağlı Goncalı Köyündeki bir doğum vakası ve alerjik reaksiyon geçiren iki hastayı almak üzere köye giden 112 sağlık ekipleri aracın şarampole girerek kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonrası yaklaşık 1 saatte şarampolden çıkarılan ambulans, Goncalı köyüne giderek hastaları alarak ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine getirdi. 8 aylık gebeliği olan Derya Kaya ve 3 yaşındaki alerjik reaksiyon geçiren İkram Kaya ve 112 personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(NE-ŞAK-Y)



28.01.2017 23:12:11 TSI

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