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Bakan Avcı, Erzincan standını gezdi



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Bu yıl 21'ncisi düzenlenen EMITT 2017 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Erzincan Standı ön plana çıktı. Fuar alanındaki stantları gezen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın ilk durağı Erzincan Standı oldu.

TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında gerçekleştirilen ve 81 ilin tanıtımda yarıştığı organizasyonda Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın(KUDAKA) desteği ile Erzincan Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kemaliye ve Kemah ilçeleri tarafından 12 no'lu salonda kurulan stantta Erzincan'ın tanıtımı yapıldı. Fuarın 3'üncü gününde stant alanlarını gezen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Erzincan standını gezerek Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb'ten bilgi aldı. Erzincan yöresel yiyeceklerinden tadan Bakan Avcı'ya el işlemeli Erzincan Bakır tepsi hediye edildi. Bakan Avcı'nın ziyareti sırasında Kemah Kaymakamı Cuma Çotu'da kendisine el işlemeli bakır tabak hediye etti. Erzincan Standında hatıra fotoğrafı çektiren Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı diğer illerin stantlarını gezdi.

(AA-AA-Y)



29.01.2017 07:21:45 TSI

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