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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da elektrik kesintisi

29 Ocak 2017 Pazar, 09:10
Adana'da elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Sarıçam ve Seyhan ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak Salı günü, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi 100002, 100003, 100004, 100005, 100012, 100019, 100020, 100001, 100084, 100009, 100011, 100013, 100014, 100015, 100016, 100017, 100018, 100021, 100022, 100024, 100026, 100027, 100006, 100075, 100082, 100008, 100007 ve 100074 sokaklara, Söğütlü Mahallesi 99020, 99021, 99005, 99022, 99008, 99019 ve 99018 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

29.01.2017 09:15:33 TSI
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