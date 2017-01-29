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Deveci aksesuarları geçim kaynağı oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düzenlenen geleneksel deve güreşleri nedeniyle çok sayıda esnaf stant açarken, Denizlili Mehmet İnci'de deveci aksesuarları sattı. Devecilerin boyunlarını doladıkları poşular ile tespihler satan İnci, kış boyu bu işi yaptığını söyledi.

Burhaniye'de, güreş öncesi, Cumhuriyet meydanında ve daha sonra da güreş arenasında stant açan 55 yaşındaki Mehmet İnci, Ege ve Marmara yöresindeki deve güreşlerini takip ettiğini söyledi. Deve güreşlerine ait programı yanından eksik etmeyen Mehmet İnci, "Benim işim bu. Kış boyu nerede deve güreşe varsa oraya gidiyorum. Özellikle poşular çok satılıyor. Meraklılar hep bunu boyunlarına takıyorlar. Poşuların tanesini 10 ile 15 lira arasında satıyorum. Önümüzdeki hafta da kısmet olursa Söke'de olacağım. İşimi severek yapıyorum" dedi.

(FT-EME)



29.01.2017 13:10:15 TSI

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