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Batıkent Mahallesine taziye evi yapımı çalışmaları başladı

29 Ocak 2017 Pazar, 14:44
Batıkent Mahallesine taziye evi yapımı çalışmaları başladı
Batıkent Mahallesine taziye evi yapımı çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesinde taziye evi sıkıntısı çözüme kavuşturuluyor.
İlçe sınırları içerisindeki tüm mahallelere sosyal tesis yapımı konusunda sözü veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Batıkent Mahallesi'nde sosyal tesis yapımını başlattı. Bay-bayan taziye evi olarak inşa edilecek olan sosyal tesis, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 2 katlı olarak yapılacak sosyal tesis, geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Mahallelerine kazandırılacak olan sosyal tesisin mahalle açısından önemine değinen Batıkent Mahalle Muhtarı Mecit Katırcı, hizmetler dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.
"Sözler yerine getiriliyor"
Yapımına başlanan sosyal tesise ilişkin açıklamada bulunan Batıkent Mahalle Muhtarı Mecit Katırcı, Belediye Başkanı Fadıloğlu'nun verdiği sözleri yerine getirdiğini söyleyerek, teşekkür etti. Katırcı, "Şehitkamil Belediyemizin genel hizmetlerinden her zaman memnunuz. Mahallemizde ihtiyaç duyduğumuz her türlü hizmet Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu tarafından yerine getiriliyor. Yol çalışmalarından temizlik hizmetlerine, park çalışmalarından sosyal tesis hizmetlerine kadar her türlü hizmet yapılıyor. Başkanımıza bu konuda sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızın bizlere vermiş olduğu sosyal tesis sözü şuanda yapılan çalışmayla yerine getiriliyor. Mahallemiz geniş bir nüfusa sahip olduğu için bu tür hizmetlere ihtiyacımız var. Özellikle taziye evi konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Taziyesi bulunan vatandaşlarımız yer konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Ev önlerine çadır kuruluyordu fakat kış günleri taziyeye gelen vatandaşlar soğukta zorluk çekiyordu. Bu konuda Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile irtibata geçtiğimizde sağ olsun Başkanımız, bizleri kırmayarak, mahallemize sosyal tesis sözü verdi ve bu söz şuanda yerine getiriliyor. İçerisinde bay-bayan taziye evinin bulunacağı büyük bir sosyal tesis yapılıyor. Şuanda yer kazı çalışmalarına başlandı ve önümüzdeki günlerde temel atılacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanır ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulur. Ben, mahalle muhtarı olarak yapılan çalışmalardan dolayı tekrar Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum. Yapılan bu sosyal tesisin de şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

29.01.2017 14:49:50 TSI
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