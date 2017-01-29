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Ortaca Belediyespor'da düşüş sürüyor



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.grup karşılaşmasında Ortaca Belediyespor, Çiğli Belediyespor'a 2-1 yenildi.

Ortaca Ahmet Ateş stadında oynanan karşılaşmada Ortaca Belediyespor, ligde ki güçlü rakiplerinden Çiğli Belediyespor'a 2-1 kaybederek liderin 8 puan gerisinde kaldı. Bu sonuçla Çiğli Belediyespor 31 puanla 2. sıraya yükselirken, Ortaca Belediyespor ise 24 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

Karşılaşmasının ilk yarısında Çiğli Belediyespor, 45 dakikada karambolden bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

2.yarıda beraberlik arayışı içindeki Ortaca, geriye yaslanan Çiğli karşısında oyun üstünlüğünü ele alarak, golü kovalasa da etkili olamadı.

Ortaca, kazandığı penaltı ile beraberliği yakalamasına rağmen sadece 5 dakika sonra yediği 2. golle sahadan mağlup ayrıldı.

Maçtan Dakikalar:

Dakika 36: Ortaca Belediyespor'un orta saha oyuncusu Abdurrahman'ı düşüren, Çiğli Belediyespor'un stoperi Ufuk maçın ilk sarı kartını gördü.

Dakika 45: , Çiğli Belediyespor'un, orta sahada kazandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasına yapılan ortada karambol yaşandı. Yaşanan Karambolde önünde kalan topu boş kaleye yuvarlayan defans oyuncusu Ufuk, Çiğli Belediyespor'u öne geçiren golü kaydetti; 0-1

Dakika 64: Çiğli Belediyespor'un 10 numaralı oyuncusu Murat Arslan oyundan çıkarken, 2 numaralı kanat oyuncusu Mustafa oyuna girdi.

Dakika 64: Ortaca Belediyespor'un tecrübeli orta saha oyuncu Oktay oyundan çıkarken, 12 numaralı genç kanat oyuncusu Onur oyuna girdi.

Dakika 67: Çiğli Belediyespor'un forvet oyuncusu Göksel, orta saha çizgisi önünde rakibine yaptığı sert faulün ardından maçın hakemi Alican Soydal'dan sarı kartı gördü.

Dakika 70: 2. yarıda gol arayışlarını sürdüren Ortaca Belediyespor'da Abdurrahman'ın vuruşu defansa çarparak kornere gitti. Kullanılan kornerde ceza sahası içine gönderilen topa gelişine vuran Onur'un şutu az farkla dışarı çıktı.

Dakika 75: Sağ kanattan gelişen atakta Ortaca Belediyespor'lu Abdurrahman pasında ceza sahası içinde topla buluşan Suleiman Danladi topu düzeltip vurmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Alican Soydal, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyona itiraz eden Çiğli Belediyespor'un sol beki Mahmut sarı kart gördü. Topun başına gelen Ortaca Belediyespor'un yeni transferi Sever penaltı atışını gole çevirerek takımına beraberliği getirdi; 1-1

Dakika 80: Ani gelişen eden Çiğli Belediyespor, atağında oyuna sonradan giren kanat oyuncusu Murat sağ kanattan ceza sahası içine girerek topu ortaya çevirdi, gelen ortayı bomboş pozisyondaki Hasan düzgün bir kafa vuruşu ile gole çevirerek takımını tekrar öne geçirdi; 1-2

Dakika 85: Çiğli Belediyespor'un 2. golünü kaydeden orta saha oyuncusu Hasan oyundan çıkarken, yerine 11 numaralı adaşı Hasan Sanlı girdi.

Dakika 88: Çiğli Belediyespor'un yakaladığı kontra atakta, 18 numaralı Doğan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.

Dakika 89: Ortaca Belediyespor'da orta saha oyuncusu Mert oyundan çıkarken, 33 numaralı forması ile Sercan oyuna dahil oldu.

Dakika 90: Sağ kanattan gelişen Ortaca Belediyespor atağında Yunus'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Dakika 90: Çiğli Belediyespor'da forvet Göksel çıktı, Doğukan oyuna girdi.

Dakika 91: Ortaca Belediyespor'da Erdoğan oyundan çıkarken, Mert oyuna girdi.

Dakika 92: Ortaca Belediyespor'da Yunus hakeme itirazdan sarı kart gördü.

Dakika 93: Oyuna sonradan dahil olan Çiğli Belediyespor'lu Doğukan, Ortaca'nın sağ kanat oyuncusu Cihat'a yaptığı faullü hareket sonucu sarı kart gördü.

Stat: Ortaca

Hakemler: Alican Soydal, Ahmet Gökhan Bal, Kadir Akıllı, Okan Barçın

Ortaca Belediyespor: Mahmut, Cihat, Abdurrahman, Ali, Emre, Suleiman Danladi, Oktay, Mert, Sever, Erdoğan, Yunus

Çiğli Belediyespor: Can, Mahmut, Mahmut Utku, Halil, Ali, Hasan, Hakan, Göksel, Doğan, Ufuk, Murat

Goller: Ufuk, Hasan (Çiğli) Sever (Ortaca)

Sarı Kartlaar: Ufuk, Göksel, Mahmut, Doğukan (Çiğli) Yunus (Ortaca)

(CC-MB-S)



29.01.2017 17:59:21 TSI

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