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Bakan Avcı EMITT fuarında Ağrı standını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Ağrı standını ziyaret etti.

İstanbul Beylikdüzü Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve bugün sona erecek fuardaki Ağrı standına gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ile bir süre görüştü. İkram edilen Ağrı'nın yöresel yiyeceklerini tadan Bakan Avcı'ya Nuh'un Gemisi maketi ile Ahmed-i Hani'nin eserleri hediye edildi.

(AG-Y)



29.01.2017 20:13:31 TSI

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