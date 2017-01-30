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Burdur'da planlı elektrik kesintisi



BURDUR (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Bucak'ta 1 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle ve caddeler şu şekilde;

Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi'nin Yahya Kemal Caddesi, Sağlık Caddesi, Ergenekon Caddesi, Farabi, Dr. M. Çelik, 22028, 22030, 22043, 22045, 22032, 22034, 22051, 22041, 22036, 22040, 22038, 22025, 22019, 22050, 22029 ve 22027. Sokakları ile bu hattan enerji alan özel trafolar

Bucak: 09.00-17.00 Barbaros Mahallesi'nin belediye içme su pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustfa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 No'lu sokakları, Onaç Mahallesi'nin İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 No'lu sokaklar

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30.01.2017 09:52:02 TSI

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