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"Dünya Malı Dünyada Kalır" oyununa büyük alkış

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:57
"Dünya Malı Dünyada Kalır" oyununa büyük alkış
"Dünya Malı Dünyada Kalır" oyununa büyük alkış

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşan 'Dünya Malı Dünyada Kalır' oyunu, sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, özel tiyatro oyunlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Her ay pek çok tiyatro grubuna ev sahipliği yapan kültür merkezi, bu kez Tiyatro Karanfil'i ağırladı.

Araf'taki 5 adam günahlarıyla yüzleşirse
Nihat Keleş'in yazıp Halit Karaata'nın yönettiği ve rol aldığı Dünya Malı Dünyada Kalır adlı oyun, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde perde açtı. Tiyatro Karanfil tarafından sahnelenen oyunda usta oyuncu Elif Baysal'ın yanı sıra Turgut Üstündağ, Bülent Arslan, Türel Sağlam, Ayşe Örgün ve Bektaş Alkan da rol aldı.
Birbirini tanımayan, tek ortak noktaları suç işlemek ve illegal işlere bulaşmak olan beş adamın bir anda hiç bilmedikleri bir mekanda uyanmaları ile başlayan oyun, Araf'ta kalan bu karakterlerin kendileri ile hesaplaşmalarını konu alıyor. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği iki perdelik oyun, mizahi anlatımıyla ve sürprizli finaliyle de Zeytinburnu seyircisinden bol alkış aldı.
(HK-SO-Y)

30.01.2017 11:02:25 TSI
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