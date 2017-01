YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkandan festival teşekkürü

Başkandan festival teşekkürü



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bu yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından '4 Mevsim Çambaşı Yaylası' sloganı adı altında ortaklaşa olarak 12'incisi gerçekleştirilen Çambaşı Kar Festivali'ne bu yıl ilgi büyük oldu.

Orduluların bu yıl geçen yıllara oranla daha çok ilgi gösterdiği festivalin Ordu insanına yakışır bir şekilde yapılarak sona erdiğini belirten Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, soğuk havaya rağmen Çambaşı Yaylası'na 8 bin aracın geldiğini söyledi.

Kar Festivali'ne Ordu ve Ordu dışından çok sayıda vatandaşın katıldığını belirten Başkan Kaya, Arap dünyasına yayın yapan El Cezire kanalının da canlı yayın yaptığına dikkat çekti. Kaya, şöyle konuştu: "Belediyecilik sadece alt yapı yapan, duvar ve yol yapan bir kurum değildir. Belediyecilik aynı zamanda insanları kaynaştıran, zor günlerde acılara ortak olan yerlerdir. Festivallerin kendi gelenek ve göreneklerimize uygun olarak insanların nefes alabileceği hem sosyal hem de kültürel alanda bir araya geldiği önemli hizmetlerden birisidir. İnşallah bundan sonrada birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve barış içerisinde nice şenlikleri festivalleri birlikte geçiririz. Her zaman her yerde söylüyorum, Ordumuzun, yaylamızın doğal güzelliğini görenler asla unutamıyor. İnsanlarımız ekmek aş mücadelesi için memleketlerinden göç etseler de asla Ordu sevdaları bitmiyor. Yüreklerdeki Ordu sevdası düzenlenen festivallerde hepimizin ortak buluşma noktası oluyor. İnsanlarımızda bu sevda bitmediği sürece şenliklerimiz festivallerimiz her zaman daha güzel her zaman daha coşkulu olacaktır."

Kaya açıklamasında, Kar Festivali'nin problem yaşanmadan yapılmasında emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ve Karayolları ekipleri, Zabıta, OSKİ, 112 Ekipleri, Emniyet Teşkilatı ve Jandarmaya, Ordu Kayak Spor Kulübü, Giresun Aydındere Belediyesi, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve Kabadüz Belediye personeli ve tüm siyasi parti, protokol mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirtti.

(MAK-SLH-Y)



30.01.2017 12:53:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER