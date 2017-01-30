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Mübadele Nilüfer'de anıldı



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadelenin 94. yılı Bursa'da anıldı.

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği anma töreni düzenledi. Görükle'deki anma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. Rıza Aga Mübadale Kahvesi önündeki tören, Bursa Lozan Mübadilleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Temizel'in 35 derneğin ortaklaşa hazırladığı bildiriyi okuması ile başladı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinin de mübadil bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, "Bursa'nın birçok köyünde mübadeleyle gelip yerleşen aileler var. Ben öncelikle aramızdan ayrılanları, o zorlu deniz yolculuğu ile ana vatana dönerken kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Biz 1400'lü yıllarda Anadolu'dan kopup Balkanlar'a yerleşmişiz. Balkanlar'da kültürümüzü, dilimizi, dinimizi korumuşuz. 450 yıl sonra tekrar ata topraklarına göç etmişiz. Ama bütün bu yaşananlara rağmen kimliğimizi korumayı başarmışız" dedi

Mübadele şehitleri için mevlit okundu. Törene katılanlar Mudanya'ya giderek denize karanfil bıraktı.

(MŞ)



30.01.2017 12:58:58 TSI

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