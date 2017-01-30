YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İznik Belediyesi eğitime destek vermeye devam ediyor.

Eğitimde ilçenin başarılı okullarından Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi ile belediye arasında sosyal ve bilimsel alanda iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Belediye Başkanı Osman Sargın ve Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi Müdürü Nurkan Oral katıldı.

Osman Sargın, "Anadolu Lisesi ile ortaklaşa projeler geliştireceğiz. Yapılacak bütün sosyal faaliyetlerde proje ortağımız olacak. Bu yıl 2 Mart 2017 tarihinde üçüncüsünü düzenleyeceğimiz İznik in fethinin 686. yıl dönümü kutlamaların proje ortağı olarak destek verecek. Bu imzaladığımız iş birliği protokolü hayırlı olsun" dedi.

(MŞ)



30.01.2017 14:29:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER