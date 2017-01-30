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Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:24
Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İznik Belediyesi eğitime destek vermeye devam ediyor.
Eğitimde ilçenin başarılı okullarından Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi ile belediye arasında sosyal ve bilimsel alanda iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Belediye Başkanı Osman Sargın ve Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi Müdürü Nurkan Oral katıldı.
Osman Sargın, "Anadolu Lisesi ile ortaklaşa projeler geliştireceğiz. Yapılacak bütün sosyal faaliyetlerde proje ortağımız olacak. Bu yıl 2 Mart 2017 tarihinde üçüncüsünü düzenleyeceğimiz İznik in fethinin 686. yıl dönümü kutlamaların proje ortağı olarak destek verecek. Bu imzaladığımız iş birliği protokolü hayırlı olsun" dedi.
(MŞ)

30.01.2017 14:29:51 TSI
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