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Saray-Kapaklı-Çerkezköy-Çorlu seferleri başladı

- Başkan Albayrak ilk otobüsü uğurladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekpark Anonim Şirketi tarafından Tekirdağ'ın tüm ilçelerine başlatılacak olan otobüs seferlerinde Saray-Kapaklı Çerkezköy ve Çorlu hattında yolcu taşımacılığına start verildi.

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Poyraz ile beraber sabahın erken saatlerinde Saray Otogarına giden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, otobüste inceleme yaptı ve Tekpark yetkililerinden bilgi aldı.

Saray ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nazmi Duygu'nun da eşlik ettiği programda ilk yolcuları ve ilk otobüsü el sallayarak uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Son model konforlu otobüslerimiz sayesinde Çorlu havaalanına inecek uçak yolcuları da Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'a taşınacak. Otobüslerimiz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tek saatlerde Saray ve Çorlu'dan karşılıklı olarak kalkacak otobüslerde fiyat öğrenci 3 lira tam bilet 6 lira olarak belirlendi.

(YG-MEF-Y)



30.01.2017 14:43:10 TSI

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