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Devrek Belediyesinden pazarcılar için örnek uygulama

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:12
Devrek Belediyesinden pazarcılar için örnek uygulama
Devrek Belediyesinden pazarcılar için örnek uygulama

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Belediyesi tarafından pazarcılara yönelik örnek uygulama hayata geçirildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen kapalı Pazar alanında faaliyet gösteren ve köy ürünleri satan pazarcı vatandaşlara Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından Devrek Belediyesi yazılı yer numarası ile satış yaptığı yerin numarasını gösteren önlük dağıtımı gerçekleştirildi. Mali İşler Müdürü Nafia Çakır, Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy ve diğer zabıta memurları nezaretinde pazarcıları ziyaret eden ve onlarla çeşitli konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunan Semerci hayata geçirilen uygulama ilgili şunları söyledi:
"Bugün Pazar yerimizin hayata geçirilmesinin ikinci haftasındayız gerek pazarcılarımız ve gerekse vatandaşlarımız yeni yere alışmakta güçlük çekiyorlar ama ileri ki zamanlarda her şey yerine oturacak. Önlük dağıtımına gelince pazarcılarımız tek düze olsun istedik satış yaptığı yerin numarası ile dağıtılan önlüklerin numaraları aynı dağıtılan bu önlükler kendilerine teslim edilirken kayıt altına alınmaktadır. Tezgahlarını açan ancak önlüklerini takmayan pazarcılara tezgah açma müsaadesi verilmeyecektir. Amacımız pazara gelen vatandaşlarımızın en küçük şikayetlerinde bu önlükte bulunan numaralarla zabıtaya şikayet edebilecekler buda pazara yerimizde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçecektir. İlerleyen zamanlarda yine pazarcılarımız ve vatandaşlarımız içinde tuvaletler ve lavaboları hizmete açmayı planlıyoruz belediyemiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor"
(FE-OA-Y)

30.01.2017 15:17:58 TSI
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