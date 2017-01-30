Köyceğiz EMITT 2017 Turizm Fuarında tanıtıldı
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülkeden kurum ve kuruluşun katılımı ile gerçekleştirildi.
Köyceğiz Belediyesi, Dünyanın beşinci ve ülkemizin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) bölgeyi tanıttı. Köyceğiz'in tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini turizm dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki temsilcilerine en iyi şekilde tanıtmak için fuarda yerini alan Köyceğiz Belediyesi standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Köyceğiz Belediyesi standında Köyceğiz Çam Balı, Organik Nar suyu ikram edildi Ayrıca ziyaretçilere ünlü Sultaniye Kaplıcalarının çamuru, Sığla Ağacı Buharı, Köyceğiz temalı şişe açacağı ve çeşitli tanıtım broşürleri verildi.
Bakan Avcı, Köyceğiz standını ziyaret etti
Binlerce kişiyi Köyceğiz'in tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini turizm dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki temsilcilerine en iyi şekilde tanıtan Köyceğiz standını, çeşitli illerden çok sayıda belediye başkanı ve vali yardımcısının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da ziyaret etti. Ziyareti nedeniyle Köyceğiz Belediyesi tarafından Bakan Avcı'ya çini tabak hediye edildi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan fuar ile ilgili şunları söyledi; "İlçemiz Köyceğiz'i tanıtımında katkılarıyla yanımızda olan tüm Köyceğiz'li işletme sahiplerine, turizme emek veren herkese ve bizleri standımızda yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'ya, Valimiz Sayın Amir Çiçek'e ve Muğla İlimizin saygı değer bürokratlarına, emeği geçen herkese Köyceğiz Belediyesi olarak bir kez daha teşekkür ederim."
(CC-MB-Y)
30.01.2017 16:31:04 TSI
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