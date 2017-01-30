30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köyceğiz EMITT 2017 Turizm Fuarında tanıtıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:26
Köyceğiz EMITT 2017 Turizm Fuarında tanıtıldı
Köyceğiz EMITT 2017 Turizm Fuarında tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülkeden kurum ve kuruluşun katılımı ile gerçekleştirildi.
Köyceğiz Belediyesi, Dünyanın beşinci ve ülkemizin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) bölgeyi tanıttı. Köyceğiz'in tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini turizm dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki temsilcilerine en iyi şekilde tanıtmak için fuarda yerini alan Köyceğiz Belediyesi standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Köyceğiz Belediyesi standında Köyceğiz Çam Balı, Organik Nar suyu ikram edildi Ayrıca ziyaretçilere ünlü Sultaniye Kaplıcalarının çamuru, Sığla Ağacı Buharı, Köyceğiz temalı şişe açacağı ve çeşitli tanıtım broşürleri verildi.
Bakan Avcı, Köyceğiz standını ziyaret etti
Binlerce kişiyi Köyceğiz'in tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini turizm dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki temsilcilerine en iyi şekilde tanıtan Köyceğiz standını, çeşitli illerden çok sayıda belediye başkanı ve vali yardımcısının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da ziyaret etti. Ziyareti nedeniyle Köyceğiz Belediyesi tarafından Bakan Avcı'ya çini tabak hediye edildi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan fuar ile ilgili şunları söyledi; "İlçemiz Köyceğiz'i tanıtımında katkılarıyla yanımızda olan tüm Köyceğiz'li işletme sahiplerine, turizme emek veren herkese ve bizleri standımızda yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'ya, Valimiz Sayın Amir Çiçek'e ve Muğla İlimizin saygı değer bürokratlarına, emeği geçen herkese Köyceğiz Belediyesi olarak bir kez daha teşekkür ederim."
(CC-MB-Y)

30.01.2017 16:31:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muğla, Hindistan'da tanıtılacak
YEREL

MUĞLA, HİNDİSTAN'DA TANITILACAK
MUSKİ'ye üç yılda 657 milyon TL'lik yatırım
YEREL

MUSKİ'YE ÜÇ YILDA 657 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Ortaca, dünyanın 5. büyük fuarında tanıtıldı
YEREL

ORTACA, DÜNYANIN 5. BÜYÜK FUARINDA TANITILDI
ürüyüş sırasında fenalaşan yaşlı adam kurtarılmadı
YEREL

ÜRÜYÜŞ SIRASINDA FENALAŞAN YAŞLI ADAM KURTARILMADI
Bodrum'da otomobil bir anda alev aldı
YEREL

BODRUM'DA OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALDI
Milas'ta eğitim için arsa bağışı
YEREL

MİLAS'TA EĞİTİM İÇİN ARSA BAĞIŞI
Milas-Bodrum'a RES geliyor
YEREL

MİLAS-BODRUM'A RES GELİYOR
Milas'a 5 doktor atandı
YEREL

MİLAS'A 5 DOKTOR ATANDI
Milas Kaymakamı Arslan'dan Kargıcak'a ziyaret
YEREL

MİLAS KAYMAKAMI ARSLAN'DAN KARGICAK'A ZİYARET
Muğla’daki cinayet
YEREL

MUĞLA’DAKİ CİNAYET
Marmaris'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MARMARİS'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ortaca Belediyespor'da düşüş sürüyor
YEREL

ORTACA BELEDİYESPOR'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları
YEREL

MIYC KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI
AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu
YEREL

AKUT'TAN KEÇİ KURTARMA OPERASYONU
Kürek milli takım seçme kampı
YEREL

KÜREK MİLLİ TAKIM SEÇME KAMPI
Deve güreşinden elde edilen gelir okula harcanacak
YEREL

DEVE GÜREŞİNDEN ELDE EDİLEN GELİR OKULA HARCANACAK
Muğlaspor Orduspor'u 2 golle geçti
YEREL

MUĞLASPOR ORDUSPOR'U 2 GOLLE GEÇTİ
Marmaris'te atık yangını korkuttu
YEREL

MARMARİS'TE ATIK YANGINI KORKUTTU
Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası
YEREL

HALTER: TÜRKİYE BÜYÜKLER FERDİ ŞAMPİYONASI
Milas'ta inşaat alanında yapılan kazı çalışması
YEREL

MİLAS'TA İNŞAAT ALANINDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMASI
Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET