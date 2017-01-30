Gençlik Merkezi sokaktaki canları unutmadı
(Fotoğraflı)
Emrah Yıldız
ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma Gençlik Merkezi, soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırabilecek çalışmalar yaptı.
Çaycuma Gençlik Merkezi tarafından soğuk hava koşulları nedeniyle yaşam mücadeleleri zorlaşan sokak hayvanlarının barınabilmeleri ve yaşamlarını kolaylaştırabilmek için soğuk ve suya dayanıklı malzemeden gönüllü gençlerle birlikte 'Sokaktaki Canlar İçin' sloganı ile barınaklar hazırladı ve gıda takviyesi yaptı.
Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Canlıya saygı, sevgi ve yardımlaşma bilincini gençlerimizde oluşturabilmek ve farkındalık oluşturulması düşünülen çalışmada diğer ilçelerimizde de yaygınlaşmasını ve sokakta yaşayan canlılarımıza sahip çıkılmasını planlıyoruz. Bu projenin uygulanmasında ve barınakların yapılmasında bize destek olan herkese ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyoruz" denildi.
(OA-OA-Y)
30.01.2017 17:08:39 TSI
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