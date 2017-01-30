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Gazilerden Kafaoğlu'na teşekkür



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile birlikte Pamukçu Sedefne Termal Otel'de bir araya geldi. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz her zaman yanlarında olan ve kendilerini destekleyen Başkan Zekai Kafaoğlu'na derneğin şapkası ile plaket takdim etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gazilerin gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kafaoğlu, şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıkamayan bir milletin geleceğinin olmayacağının altını çizerek, "Sizler bizim her şeyimizsiniz. Bayrağımız için, vatanımız için gazi oldunuz. Bu uğurda şehitlerimiz var, şehitlerimizin aileleri var onlarda bize emanet. 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık, kara bir geceydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimiz göğsünü siper etti, 249 vatandaşımız şehit oldu. O gece milletimiz demokrasisine sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu yana çok darbeler geçirdi ama bu son gördüğümüz darbenin ötesinde bir şeydi. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya dönük ve ülkemizi kalbinden vuran bir anlayışı ancak ve ancak Türk milleti durdururdu ve öyle de oldu. Bin yıllık geçmişimiz var bizim. 17 Devlet kurmuş bir milletiz, köklü bir geçmişimiz var. Çanakkale'yi yedi düvele geçilmez yapmış bir milletiz. Çanakkale ruhu şu anda dimdik ayakta duruyor. Birlik ve beraber olduğumuz müddetçe kimse bizi dize getiremez, bayrağımızı indiremez, vatanımızı bölemez, ezanımızı susturamaz" dedi.

Başkan Zekai Kafaoğlu ve gaziler daha sonra Altıeylül Belediyesi'nin Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne yaptığı 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret ettiler. Başkan Zekai Kafaoğlu yerel yönetimler olarak 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz, "Ülkemiz üzerinde oynanan yıkıcı ve bölücü politikalar neticesinde milletimizin birliği ve beraberliği ortaya çıkmıştır. Ülkemizi büyük tehlikeden kurtaran şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Böyle bir anıtı yapan Başkanımız Zekai Kafaoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz ise, "Başkanımızdan bugüne kadar ne istediysek hiç geri dönmedi. 15 Temmuz gecesi milletimiz demokrasiye sahip çıktı. Ülkemiz için şehit düşen tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Önemli bir anıt yapan Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu şehitlerin isimlerini tek tek yazmış. Güzel bir anıt olmuş. Gece görüntüsü de müthiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(TS-



30.01.2017 17:23:42 TSI

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