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AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser:

- "Anayasa değişikliği tıkanan sistemin çözüme kavuşmasını sağlayacak"



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Anayasa değişikliğinin tıkanan sistemin çözüme kavuşmasını sağlayacak önemli bir çalışma olduğunu kaydederek, "2002 yılında partimiz iktidar olduktan sonra ülkemizde bir istikrar oluştu. Bunun devam etmesi için çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Ocak ayı 'İlçe Danışma Meclis' toplantısı parti binasında teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Milletvekili Hatice Özkal ve İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Eser, Anayasa değişikliği ve referanduma değindi. Başkan Eser, "Anayasa değişikliği TBMM yapılan oylamalarda 330'un üzerinde kabul oyu alarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde onaylayacak ve referandum sürecimiz başlayacak. Referandum süreci de onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra 60 günden sonraki Pazar gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da bizlere nisan ayının ilk haftasını gösteriyor. Bu sistemin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte kamuoyundan da takip ediyoruz. Sistemin değişmesinin ne kadar önemli olduğunu hepimizde biliyoruz. 2002 yılında partimiz iktidar olduktan sonra ülkemizde bir istikrar oluştu. Partimiz vaat ettiği bütün icraatları tek başına iktidar olduğundan dolayı teker teker gerçekleştirmek için start verdi. 15 yıldır da Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu an da baktığımız zaman her hangi bir sıkıntı görülmüyor. Şuanda istikrarlı ve uyumlu bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Allah'a şükür son 15 yıldır istikrarsızlık yok. Birlik ve beraberliğin devam etmesi, uyumun devam etmesi ve tıkanan sistemin açılması için bizlerde bundan önce olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(GC-



30.01.2017 17:42:57 TSI

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