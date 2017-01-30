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Ünye Yeni Çarşı ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ünye'nin eski pazar yerinde faaliyet gösteren esnafların taşınacağı Yeni Kapalı Çarşı ile ilgili 174 esnafın taşınacağı dükkanların ihalesinin ilk kısmı Ünye Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.

İhalede 20 metrekareden başlayan dükkanların yıllık kira bedeli metrekarede 200 lira olarak belirlendi. 3 yıllık yapılan sözleşmeler çerçevesinde ilk ihalede 50 esnaf iş yerine kavuştu. Yine bu çerçevede 1 Şubat Çarşamba, 3 Şubat Cuma ve 6 Şubat Pazartesi günleri yapılacak ihalelerle Yeni Kapalı Çarşı'da ihale süreci tamamlanmış olacak.

İlk ihalede konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Yeni Kapalı Çarşının inşası ile ilgili ekibimiz aylardır gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah havaların ısınması ile beraber Başbakan Yardımcımız Prof.Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılımlarıyla Yeni Kapalı Çarşımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Öte yandan boşaltacağımız eski pazar yeri alanı ile ilgili de proje çalışmalarımız bitti. O alana yapacağımız 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve altına yapacağımız otoparkla ile ilgili ihale sürecini başlatacağız" dedi.

Çamyar, açıklamasında "Yine Yeni Kapalı Çarşı'nın yollarıyla ilgili Büyükşehir Belediyemizle görüşmemizi sağladık. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasını takiben Ünye Stadının önünden girmek sureti ile o hattın tamamı Adliyeye kadar sıcak asfalt yapılacak. Stat tarafından da yeni yapacağımız meydana bir yaya geçidi yaparak birleştireceğiz. Yeni kapalı çarşı çok güzel bir mekan olacak. Şimdiden bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



30.01.2017 18:19:20 TSI

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