Adana'da elektrik kesintisi
ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Sarıçam ve Pozantı ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Şubat Perşembe günü, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Karşıyaka ve Acıdere mahalleleri 09:00-13:00 saatleri arasında, Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)
31.01.2017 09:15:26 TSI
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