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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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İl Emniyet Müdürü Tipioğlu Yosunkaya'yı ziyaret etti

31 Ocak 2017 Salı, 09:36
İl Emniyet Müdürü Tipioğlu Yosunkaya'yı ziyaret etti
İl Emniyet Müdürü Tipioğlu Yosunkaya'yı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu Kaymakam Selçuk Yosunkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu beraberinde Akçakale İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Alaca ile birlikte Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'ya hayırlı olsun dileğinde bulunup, başarılar diledi.
Makam odasında bir süre gerçekleştirilen sohbetin ardından, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'na teşekkür etti. Yapılan ziyaretin ardından Tipioğlu ve beraberindeki heyet bölgeden ayrıldı.
(BB-OE-Y)

31.01.2017 09:41:25 TSI
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