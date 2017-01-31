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Kaymakam Duru muhtarlarla bir araya geldi



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IĞDIR (İHA)  Iğdır'ın Aralık Kaymakamı Kemal Duru, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, yardımcıları Esin Parin ve Aziz Durak ile muhtarlar katıldı. Toplantıda konuşan Aralık Kaymakamı Kemal Duru, "Muhtarlar seçilmiş yöneticiler olduğundan, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili hizmet ve sorunları iyi tespit eden ve rahatlıkla dile getirebilecek kişilerdir. Bu nedenle sorunların dile getirilmesi ve çözümleri konusunda muhtarlarımızın fikir ve önerileri bizim için önem arz etmektedir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu ise, müdürlük olarak her zaman olduğu gibi muhtarların yanında olduklarını söyleyerek, "Çiftçilerimizin sorunları konusunda muhtarlarımız ile koordineli çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza muhtarlarımızın katkı sağlaması bizleri hem başarılı kılmakta hem de mutlu etmektedir. Muhtarlarımızdan ricamız, bizlerle irtibatı kesmeyerek yardımcı olmalarıdır" şeklinde konuştu.

Toplantı; muhtarların köy ve mahallelerindeki sorunları dile getirmelerinin ardından son buldu.

(MSA-Y)



31.01.2017 11:13:49 TSI

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