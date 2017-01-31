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Bir mahalle daha kanalizasyona kavuşuyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Uzun yıllar kullanılacak altyapı sistemleri için hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi'nin Aşağıgüllüce Mahallesinde 4 bin metre kanalizasyon hattı döşemeye başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın her noktasında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sağlıklı altyapı sistemine sahip mahalleler inşa etmek için yapılan çalışmalar kapsamında, Selendi'nin Aşağıgüllüce Mahallesine kanalizasyon hattı kazandırılıyor. 4 bin metre uzunluğundaki hat MASKİ ekiplerinin çalışması tamamlanınca daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan mahallenin uzun yıllar yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırılacak. İçme suyu hattı yenileme çalışmaları noktasında ise ekipler, 4 bin metrelik hatta işlerini noktalayarak, yeni ve sağlıklı içme suyu hattını mahalle sakinlerinin kullanımına sundu.

(SC-Y)



31.01.2017 14:11:44 TSI

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