YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortaca'da SGK uygulamaları semineri

Ortaca'da SGK uygulamaları semineri



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca'da SGK uygulamaları hakkında ilgililere seminer düzenlendi.

Ortaca Kent Konseyi salonunda düzenlenen seminer Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Vekili Özkan Arslan tarafından verildi. Ortaca' da faaliyet gösteren mali müşavir, muhasebeci ve kuruluşların insan kaynakları yetkililerinin katıldığı seminerde katılımcılara SGK uygulamaları, güncel değişiklikler anlatılırken katılımcılardan gelen sorularda yanıtlandı. Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Vekili Özkan Arslan; "Muğla'nın tüm ilçelerinde düzenlediğimiz bilgilendirme seminerlerinin bu günkü durağı Ortaca' da mali müşavir, muhasebeci ve kuruluşların insan kaynakları yetkilileri ile verimli bir çalışma oldu. İlginin yoğun olmasından memnuniyet duydum. Tüm katılımcılara teşekkür ederim'' dedi.

(CC-MB-Y)



31.01.2017 16:10:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER